«Роскосмос» и «Энергия» разработают ракету «Союз-5»

Ракета-носитель будет запускаться с Байконура и сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). «Роскосмос» и Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подписали контракт на создание новой ракеты среднего класса «Союз-5», сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. первого заместителя главы «Роскосмоса» Николая Севастьянова.

Для испытания новой ракеты будут использовать стартовый комплекс ракеты-носителя «Зенит» на Байконуре. В случае коммерческого успеха для ракеты построят стартовый стол на космодроме Восточный.

«Союз-5» сможет вывести на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Двухступенчатая ракета создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171, рассказал главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.

Госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты, а также изготовление летных образцов и проведение летных испытаний. РКК «Энергия» выполнит эти работы вместе с предприятиями-соисполнителями, входящими в госкорпорацию «Роскосмос».