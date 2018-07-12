Хорватия сыграет с Францией в финале ЧМ-2018

Сборная Англии встретится с командой Бельгии в матче за третье место.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу выиграла Хорватия, победившая в дополнительное время в Москве Англию со счетом 2:1. Таким образом, 15 июля состоится финал Франция – Хорватия.

Хорватия, которая блестяще провела групповой этап, набрав максимум очков – 9 и разгромив Аргентину со счетом 3:0, в плей-офф выглядела неубедительно. Оба раза (сначала Данию, потом Россию) «шашечные» прошли дальше только за счет удачи в серии пенальти.

Англия, напротив, долго запрягала, натужно обыграв в группе Марокко (2:1) и покуражившись в матче с Панамой (6:1). В одно й восьмой англичане только по пенальти прошли Колумбию, но в четвертьфинале уже уверенно взяли верх над шведами (2:0).

Тем временем FIFA вынесла второе по счету предупреждение Хорватскому футбольному союзу. Причиной послужил националистический баннер, появившийся на одной из трибун во время матча группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Нигерией (2:0). Ранее Международная организация футбола вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде, скандировавшему признанный политическим лозунг после матча одной четвертой финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

И англичан FIFA штрафанула. На 70 тыс. швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил FIFA и правил экипировки. Ранее FIFA предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить активность, которая в итоге привела к штрафу. В частности, несколько членов английской сборной продолжили демонстрировать не авторизованные коммерческие бренды на игровой экипировке перед и во время четвертьфинального матча между Швецией и Англией.

Если британских политиков из-за нынешних отношений между странами можно было сразу не ждать на этом полуфинале, то яркую 50-летнюю блондинку Колинду Грабар-Китарович, Президента Хорватии с 19 февраля 2015 года, в Лужниках ожидали. Она уже прилетала на два предыдущих матча плей-офф своей команды. Лишь один ее земляк, полузащитник сборной Хорватии Филип Брадарич из «Риеки» (в городе, где базируется этот клуб, и родилась Грабар-Китарович), представляет в своей сборной чемпионат Хорватии. Все остальные выступают в солидных западных клубах. Так защитник Деян Ловрен играет в «Ливерпуле» вместе с англичанами – защитником Треном Александром-Арнолдом и полузащитником Джорданом Хендерсоном. Вся же сборная Англии составлена из игроков, выступающих на родине футбола. Это единственная команда на ЧМ-2018 без единого легионера.

Поддержал же земляков в Лужниках легендарный английский рок-музыкант Мик Джаггер, посетивший матч, как и первый полуфинал Франция – Бельгия, вместе с двумя сыновьями.

Вот англичане и начали с места в карьер. Не прошло и пяти минут, как мяч влетел в хорватские ворота. Это защитник «Тоттенхем Хотспур» (этот лондонский клуб делегировал в свою сборную больше всех остальных – пятерых игроков) Киран Триппьер великолепно исполнил штрафной удар, послав мяч по мудреной траектории выше стенки точно в девятку, 0:1.

Разумеется, хорваты попытались перехватить инициативу и пошли вперед большими силами, но англичане уверенно владели мячом. Лишь эпизодами у хорватов получалось приблизиться к английским воротам. Но за первые 45 минут им удалось лишь раз создать реальный голевой момент, когда на 32-й минуте опасно пробил Анте Ребич, но голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд был готов к этому удару. Впрочем, к концу первой половину встречи хорваты стали больше владеть мячом.

Не поменялся рисунок игры и после перерыва. Англичане спокойно вели свою игру, хорваты пытались, вновь без особого успеха, перехватить инициативу при помощи активного прессинга. Упорная, вязкая борьба. И на 65-й минуте хорваты едва не отквитали пропущенный мяч, опаснейший удар с убойной позиции нанес Иван Перишич, но и на этот раз Пикфорд парировал удар. Хорваты в итоге своего добились, перехватив инициативу. И, как следствие, состоялся ответный гол. Это неугомонный Перишич в высоком прыжке ногой переправил мяч в сетку после навеса Шиме Врсалько, 1:1. Все тот же Перишич через три минуту мог оформить свой дубль, но из выгоднейшей позиции попал в штангу. Теперь ход игры диктовали именно хорваты.

Пропустив, уже англичане активизировались, организовав ряд опасных контратак. А забить вновь могли хорваты – на 83-й минуте Марио Манджукич с нескольких метров едва не пробил Пикфорда. Так и доигрались до добавленного времени. Хорваты в третий раз подряд в плей-офф на этом ЧМ доигрались до овертайма.

Здесь первыми могли добиться успеха англичане – на 99-й минуте защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс здорово пробил головой, вратарь хорватов Даниэль Субашич был отыгран, но его выручил Врсалько, успевший вынести мяч головой с линии ворот. А на исходе первого овертайма уже Пикфорд спас англичан после удара Манджукича в упор. На такой высокой и яркой ноте завершились первые добавленные 15 минут.

Второй овертайм начался с гола Манджукича, который смог в чужой штрафной использовать позиционную ошибку защитников сборной Англии и не промахнулся метров с пяти, 2:1. Это было логично, хорваты со второго тайма играли все сильнее и сильнее. Так что свой первый в истории выход в финал ЧМ они полностью заслужили. Только один показатель: удары в створ ворот 7 – 1 в пользу Хорватии.

14 июля в Санкт-Петербурге сборная Англии в матче за третье место сыграет с Бельгией. 15 июля в столичных Лужниках звание чемпиона мира 2018 года разыграют Франция и Хорватия.

Хорватия – Англия – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Голы забили: Перишич (68), Манджукич (109) – Триппьер (5).

Предупреждены: Манджукич, Ребич – Уокер.