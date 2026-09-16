Эксперт Рыбаков рассказал, какие опасные погодные явления участятся в России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России увеличивается частота сильных осадков, штормовых ветров и волн жары, рассказал РИА Новости эксперт Сергей Рыбаков.

«И эти опасные явления становятся сильнее. Совсем немного. Если говорить о волнах жары – буквально на пару градусов. Но их частота увеличивается и будет увеличиваться», – добавил эксперт.

Рыбаков отметил, что увеличение частоты опасных погодных явлений разных видов является главным негативным последствием глобального потепления и воздействия человека на климат.