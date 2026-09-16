Ксения Ивлева из Татарстана признана лучшей вожатой в России

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России – 2026» в номинации от Республики Татарстан стала Ксения Ивлева. Она представляет Республиканский центр «Лето», где работает вожатой, а также руководит проектом Республиканской школы вожатых, сообщили организаторы.

Согласно полученной информации, Ксения Ивлева приезжала в Детский оздоровительный лагерь «Чайка» еще ребенком на отдых, а с 2020 года начала работать – помощником вожатого, затем вожатой. Сегодня Ксения – заместитель начальника лагеря во время летних смен. За ее плечами 25 отработанных смен в любимом лагере.

Всероссийский конкурс «Лучший вожатый России – 2026» реализуется при поддержке Минпросвещения России. Его цель – поддержать профессиональное сообщество, распространить лучшие воспитательные практики и повысить престиж вожатской деятельности. Соревнование проходило по двум направлениям: «Вожатые субъектов Российской Федерации» и «Вожатые федеральных детских центров». К участию приглашались вожатые в возрасте от 18 до 25 лет.