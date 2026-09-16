Через «Витрину имущества РТ» 30 объектов уже нашли инвесторов

Порядка 30 объектов, размещенных на Витрине инвестиционных предложений Татарстана, уже реализовали или сдали в аренду за первый год работы платформы. За это время через сервис поступило более 100 обращений от потенциальных инвесторов, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Одним из инструментов вовлечения неиспользуемого имущества является проект «Витрина имущества Республики Татарстан», который был запущен совместно с Агентством инвестиционного развития в июне 2025 года. Он действительно позволит предоставить неиспользуемое имущество потенциальным инвесторам и перевести его из перечня объектов в конкретные проекты и сделки. Уже за первый год функционирования проекта система показала высокую эффективность: через платформу поступило более 100 обращений, по которым проводится работа в индивидуальном порядке», – сказал он.

Сейчас на Витрине представлено более 460 объектов из всех муниципальных образований республики. Среди реализованных предложений – помещения в Набережных Челнах, на улице Низаметдинова, 20, здание бывшей больницы в Нижнекамском районе и четыре помещения в Казани, переданные в аренду.

Еще 13 муниципальных объектов реализовали в Алексеевском, Азнакаевском, Балтасинском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Мамадышском, Нурлатском и Тюлячинском районах, а также в Набережных Челнах.

Среди объектов, которым нашли инвесторов через «Витрину имущества РТ» два объекта культурного наследия

Фото: предоставлено пресс-службой Минземимущества РТ

Через Витрину также нашли инвесторов для двух объектов культурного наследия: для «Конторы управляющего теньковскими имениями князя Гагарина» в Камско-Устьинском районе и для «Дома И.И. Лузинова» в Чистополе. Всего Агентство инвестиционного развития Татарстана разместило на инвестиционном портале и инвестиционной карте 41 объект культурного наследия.

Карточка каждого объекта содержит фотографии, кадастровый номер, сведения о годе постройки, подключении к инженерным коммуникациям и возможных вариантах использования. В дальнейшем на портале планируют добавить возможность прикреплять дополнительные документы, расширить фильтры поиска и доработать интерфейс для мобильных устройств.