Подозреваемые в обмане пожилого татарстанца на 4 млн жители Марий Эл задержаны

Троих жителей Марий Эл задержали по подозрению в мошенничестве, жертвой которого стал 69-летний житель Нижнекамского района Татарстана. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, в начале сентября пожилому мужчине в мессенджере стали писать неизвестные. Пенсионеру сообщили, что от его имени якобы переводятся деньги за границу и за это ему грозит уголовная ответственность. Для «спасения» сбережений татарстанец снял со счетов более 4 млн рублей и передал их «инкассатору» в селе Большое Афанасово. Затем аферисты попытались убедить мужчину отдать им еще миллион, но на этот раз пенсионер уже заподозрил обман и обратился в полицию.

Троих подозреваемых задержали. Ими оказались жители Республики Марий Эл. Один из них скрылся на автомобиле, но по ориентировке был задержан сотрудниками ДПС.

Заведено уголовное дело, правоохранители ищут остальных участников мошеннической схемы.

О новых мошеннических схемах, и о том, как не стать их жертвой – в материале «Татар-информа».