Казанцы тратят почти половину зарплаты на аренду двухкомнатной квартиры

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В Казани на аренду однокомнатной квартиры в среднем приходится 32% зарплаты, двухкомнатной – 47%. Об этом свидетельствуют данные исследования «Циана», имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

По данным аналитиков, средняя ставка аренды однушки в Казани в сентябре 2026 года составляет 33 тыс. рублей в месяц, двушки – 47,3 тыс. рублей. За год доля расходов на однокомнатную квартиру снизилась на 4 процентных пункта, на двухкомнатную – на 3 п.п.

В Набережных Челнах аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 28,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной – в 35,6 тыс. рублей. На них приходится соответственно 33% и 41% средней зарплаты. За год нагрузка снизилась на 2 п.п. для однушек и на 9 п.п. для двушек.

В среднем по 40 крупнейшим городам России на аренду однокомнатной квартиры уходит 32% зарплаты, двухкомнатной – 44%. Годом ранее эти показатели составляли 37% и 51% соответственно.

Самой доступной аренда однокомнатных квартир оказалась в Новокузнецке, Пензе, Тольятти, Липецке и Тюмени. На жилье там приходится 24–26% средней зарплаты. Наиболее высокая доля расходов зафиксирована в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани – от 40% до 54%.

Для двухкомнатных квартир минимальная доля расходов отмечена в Новокузнецке, Ульяновске, Липецке, Тюмени и Оренбурге – 29–35%. В Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани на аренду приходится 55–80% средней зарплаты.

За год аренда однокомнатных квартир стала доступнее в 38 из 40 исследованных городов, двухкомнатных – в 37. Средние ставки снизились на 2% для однушек и на 4% для двушек. При этом зарплаты за год выросли в среднем на 11%.

«Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. В результате этого расчетная доступность съема жилья увеличилась. Сейчас она ниже, чем весной или летом, потому что сезонный рост ставок все равно есть, хотя и не такой сильный, как в предыдущие годы», – прокомментировала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Для расчетов аналитики использовали средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир на «Циане» в 40 крупнейших городах. Данные о зарплатах взяли из базы показателей муниципальных образований ФСГС за первое полугодие 2025 и 2026 годов с учетом НДФЛ.