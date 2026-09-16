Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили вопросы поддержки участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Встреча состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, взаимодействие в части укрепления межнационального и межконфессионального мира в республике, совместную работу по дальнейшему восстановлению религиозных объектов.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов поддержки участников СВО и жителей новых регионов России, а также участию татарстанских приходов в гуманитарной миссии.

