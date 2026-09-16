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Общество 16 сентября 2026 11:56

Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили вопросы поддержки участников СВО

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Встреча состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, взаимодействие в части укрепления межнационального и межконфессионального мира в республике, совместную работу по дальнейшему восстановлению религиозных объектов.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов поддержки участников СВО и жителей новых регионов России, а также участию татарстанских приходов в гуманитарной миссии.

#Рустам Минниханов #митрополит Кирилл #митрополит казанский и татарстанский
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