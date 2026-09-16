Минтранс расширит функции «Макса» для пассажиров

Фото: © «Татар-информ»

Минтранс России работает над расширением функций платформы «Макс» для пассажиров, в том числе возможностью покупать билеты на все виды транспорта через мессенджер. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы ведомства Константин Пашков.

По его словам, в «Максе» уже доступны сервисы, связанные с проездными документами и подтверждением льгот.

«И мы сейчас над этой линейкой работаем, чтобы ее расширить», – сообщил Пашков.

В дальнейшем удостоверительные процедуры для пассажиров могут уйти в прошлое благодаря развитию технологий биометрического распознавания. Пашков отметил, что цифровая платформа будет использоваться для построения маршрута и предварительной покупки билетов, а подтверждения, талоны и проходки будут переводиться в формат биометрии.

«То есть по мере внедрения технологий биометрического опознавания пассажира это все будет делаться без билета. То есть цифровая платформа будет нужна для того, чтобы дома составить себе маршрут, приобрести заранее билеты, но все подтверждения, талоны и проходки будут идти в сторону биометрии. “Макс” нам, наверное, поможет», – полагает Пашков.

Он добавил, что мессенджер может помочь пассажирам перейти к цифровым сервисам на разных видах транспорта.

«Сегодня городской транспорт в большинстве городов – это уже бесконтактная оплата. Все, что касается авиации, железной дороги, морского и речного флота, они все электронные. То есть распечатывать как таковой билет уже не нужно», – заключил первый замглавы Минтранса.