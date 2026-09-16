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Общество 16 сентября 2026 12:37

Муфтий Татарстана посоветовал ежедневно отключать телефон

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Муфтий Татарстана посоветовал ежедневно отключать телефон
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульманам следует на ежедневной основе ограничивать себя в пользовании гаджетами на определенный промежуток времени. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин, выступая с публичной лекцией перед молодежью.

«Такая тишина нужна для того, чтобы мозг мог упорядочить и классифицировать информацию. А пока мозг находится в ожидании звонков и уведомлений, он не может что-то заучивать или запоминать материал», – сказал муфтий.

Также Самигуллин рекомендовал постоянно стимулировать мозговую деятельность, а иначе она со временем будет ослабевать.

«Поэтому важно постоянно работать над ним: заучивать тексты, развивать память, тренировать внимание», – добавил глава ДУМ РТ.

#Камиль Самигуллин #ДУМ РТ
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