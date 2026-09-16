Уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через МАКС

Российские автомобилисты смогут предъявлять сотрудникам ГАИ водительские права через мессенджер МАКС уже этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере "МАКС". Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень», – сказал вице-премьер на Международном фестивале молодежи.

Ранее автоюрист Лев Воропаев отметил, что в тексте соответствующего постановления не указан мессенджер МАКС, вместо него там имеется термин «многофункциональный сервис обмена информацией». Однако именно через МАКС данный сервис и будет функционировать, причем сведения (права и СТС) нужно будет предъявлять через специальный сервис и QR-код взаимодействия с порталом госуслуг, уточнил эксперт.