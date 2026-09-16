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Общество 16 сентября 2026 12:41

Уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через МАКС

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Российские автомобилисты смогут предъявлять сотрудникам ГАИ водительские права через мессенджер МАКС уже этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере "МАКС". Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень», – сказал вице-премьер на Международном фестивале молодежи.

Ранее автоюрист Лев Воропаев отметил, что в тексте соответствующего постановления не указан мессенджер МАКС, вместо него там имеется термин «многофункциональный сервис обмена информацией». Однако именно через МАКС данный сервис и будет функционировать, причем сведения (права и СТС) нужно будет предъявлять через специальный сервис и QR-код взаимодействия с порталом госуслуг, уточнил эксперт.

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