В Татарстане открылся сезон охоты на зайца, лисицу и лося
В Татарстане 15 сентября начался сезон охоты на зайца-русака, лисицу, корсака и лося всех половозрастных групп. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
Охотиться на зайца-русака, лисицу и корсака можно до 28 февраля 2027 года. Сезон добычи лося продлится до 10 января 2027 года в соответствии со сроками, указанными в разрешении.
В Госкомитете напомнили охотникам о необходимости соблюдать Правила охоты, нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
Ранее в Татарстане открыли массовый сезон охоты на пернатую дичь.