news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 сентября 2026 11:40

В Татарстане открылся сезон охоты на зайца, лисицу и лося

Читайте нас в

В Татарстане 15 сентября начался сезон охоты на зайца-русака, лисицу, корсака и лося всех половозрастных групп. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Охотиться на зайца-русака, лисицу и корсака можно до 28 февраля 2027 года. Сезон добычи лося продлится до 10 января 2027 года в соответствии со сроками, указанными в разрешении.

В Госкомитете напомнили охотникам о необходимости соблюдать Правила охоты, нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Ранее в Татарстане открыли массовый сезон охоты на пернатую дичь.

#охота в татарстане #Сезон охоты #лось #заяц-русак #лисица #госкомитет рт по биоресурсам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Ак Барс Банк подвел итоги благотворительной акции «Скоро в школу»

Ак Барс Банк подвел итоги благотворительной акции «Скоро в школу»

15 сентября 2026

Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

15 сентября 2026
Новости партнеров