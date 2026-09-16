В Татарстане открылся сезон охоты на зайца, лисицу и лося

В Татарстане 15 сентября начался сезон охоты на зайца-русака, лисицу, корсака и лося всех половозрастных групп. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Охотиться на зайца-русака, лисицу и корсака можно до 28 февраля 2027 года. Сезон добычи лося продлится до 10 января 2027 года в соответствии со сроками, указанными в разрешении.

В Госкомитете напомнили охотникам о необходимости соблюдать Правила охоты, нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Ранее в Татарстане открыли массовый сезон охоты на пернатую дичь.