«Ак Барс» проведет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе

Фото: телеграм-канал ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Первый матч «зеленого дерби» состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдет в Уфе и начнется в 17:00 мск.

«Матчи с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне проведем в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры − эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зеленой форме, а белый комплект увидим дома − все как в былые времена», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Всего в текущем сезоне состоятся шесть матчей между принципиальными соперниками — уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».