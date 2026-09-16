Минуллина: зарубежные инвесторы вложились в восемь районов Татарстана

Минуллина сообщила, что восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

За первые полгода 2026 года восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции «Татар-информа».

«По итогам первого полугодия 2026-го восемь районов привлекли иностранные инвестиции: Елабуга, Набережные Челны, Казань, Высокогорский, Сабинский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Нижнекамский районы», – перечислила руководитель.

Она отметила, что в Татарстане идет рост иностранных инвестиций в сельском хозяйстве.

«Это результат системных мер, которые мы проводим в конгрессно-выставочной деятельности, по привлечению сюда иностранцев и проведению крупномасштабных мероприятий. И сегодня мы уже видим результат этой работы в экономике», – добавила Минуллина.

По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9% и составили 16,2 трлн рублей.

Положительная динамика зафиксирована только в 23 из 89 регионов, в том числе в Татарстане, сказала Минуллина. В республике объем инвестиций достиг почти 778 млрд рублей, увеличившись на 0,5% по сравнению с январем–июнем 2025 года.

Татарстан стал единственным регионом ПФО, где показатель вырос. В целом по округу инвестиции сократились на 15,4%.