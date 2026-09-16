Казань формирует 15-минутную доступность инфраструктуры во всех районах города

Во всех районах Казани планируется создать условия, при которых жители смогут за 15 минут добраться до основных объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни. Об этом на круглом столе РБК Татарстан сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

По ее словам, цель – сделать комфортным не только центр, но и каждый район города. Речь не идет о доступности уникальных объектов вроде театра оперы и балета, однако за 15 минут у человека должна быть возможность добраться до спортивных объектов, общественных пространств и других точек.

Как отмечает Тухватуллина, в некоторых районах уже появились места притяжения: в Московском – реновированный рынок, в Советском – «Арт центр». Авиастроительный район пока отстает. Тухватуллина отметила, что в городе 21 рынок и, если каждый превратится в многофункциональное пространство, город станет комфортнее, но важно сохранить их прямую функцию – торговлю.

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, возглавлявший Нижнекамск с 2008 по 2021 год, подчеркнул важность создания одинаково комфортных условий на всей территории республики – в городах и сельской местности. Нижнекамск, по его словам, должен выходить из парадигмы «город-завод». Реализованные там инициативы ложились в основу региональных программ: проект «Солнечная поляна» стал примером для тиражирования, за 2013–2019 годы в Татарстане появилось 992 площадки, в том числе в селах. Преобразования происходили при участии бизнеса – сначала «Татнефти», затем «Сибура», который, помимо производства, выстроил профориентационную цепочку и начал строительство «Школы Сибура» на 960 учеников стоимостью более 8 млрд рублей.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что в формировании комфортной среды должны участвовать жители. Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказала, что в столице республики перешли от общественных обсуждений к «соучаствующему проектированию».

Жителей спрашивают не только о том, каким они хотят видеть пространство, но и о мероприятиях, торговых объектах, аттракционах и содержании парков. Метшин поддержал эту позицию, отметив, что в Нижнекамске к началу 2010-х пришли к выводу: новые проекты нужно начинать с обсуждения с горожанами. Латыпова добавила, что важно учитывать и интересы туристов: при благоустройстве набережной озера Кабан удалось найти компромисс – сохранить природные уголки с существовавшими спусками.

Директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина сообщила, что новый образ территории вокруг улицы Хади Такташа и появившиеся там доминанты, включая театр им. Г. Камала и набережную, учтут при разработке проекта реконструкции исторической части зоопарка, созданной в XIX веке ученым Карлом Фуксом. Сейчас ведется сбор аналитики.

Она подчеркнула, что выбор «правильной истории» для реконструкции ведут в диалоге с инвестором, межведомственной командой и местными жителями. По ее словам, новый зоопарк «Река Замбези» более востребован у туристов, а историческая часть популярна у казанцев.

Главный архитектор Казани также отметила, что перед началом проекта архитекторы должны изучить историю территории. По ее словам, когда в городе поменяли подход к работе с девелоперами, между ними началось соревнование, в результате которого выиграли жители – качество застройки возросло. Тухватуллина добавила, что новые игроки, которые хотят построить объект и уйти, – «не про наш город».

Руководитель научно-поисковых краеведческих программ в Международной гуманитарной академии «Европа – Азия», автор блога «Казань историческая» Руслан Бикуев подчеркнул, что сохранение истории не означает отказа от современности: в Казани появляются «исторические заплатки» – гармонично восстановленные строения на первой линии, за которыми возводятся новые жилые комплексы. Такие примеры есть на улице Бутлерова.