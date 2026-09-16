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Общество 16 сентября 2026 10:56

Алаудинов назвал Груниса одним из самых уважаемых генералов на СВО

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Алаудинов назвал Груниса одним из самых уважаемых генералов на СВО
Фото: сайт главы Чечни

Погибший на СВО генерал-майор Антон Грунис ушел героем, выполнившим свой долг. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис "Грозный", к глубокому сожалению, ушёл в мир иной», – написал Алаудинов в своем Телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким генерала.

Ранее стало известно о гибели Антона Груниса, соответствующую информацию «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

#Апти Алаудинов
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