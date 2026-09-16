Новый выпуск «Tatarstan Today» посвятили сотрудничеству Татарстана и Бахрейна

Фото: предоставлено Диной Газалиевой

В новом выпуске авторской программы Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру» речь пойдет о том, почему для Татарстана важно быть в общемировом исламском финансовом потоке, как на эти процессы влияют контакты с представителями мусульманского сообщества и при чем здесь традиции и угощения.

Телеведущая вернулась в Королевство Бахрейн, чтобы узнать, как развивается сотрудничество с Татарстаном и чем республика известна на острове. Согласно словам телеведущей, она опирается на экспертный взгляд, в том числе на мнение Раиса Республики Рустама Минниханова, которым он поделился в студии «ТНВ» в Москве, в программе – об общих перспективах и дружеской связи с МИДом России.

Газалиева также расскажет, чем важны крупные форумы для продвижения Татарстана на внешнем треке и какую роль в этом играет татарский чай.

Премьера программы «Tatarstan Today. Открытый миру» состоится в субботу на «ТНВ-Татарстан»: 19 сентября в 19:00 и 22 сентября в 18:00. На канале «Татарстан 24» выпуск покажут 30 сентября в 18:30 и 22:30.