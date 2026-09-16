Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов

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Президент России Владимир Путин 16 сентября обратится к гражданам по поводу предстоящих выборов депутатов Госдумы. Начало обращения запланировано на 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В шесть вечера Президент планирует обратиться в телеобращении к гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, такое обращение является традиционным.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.