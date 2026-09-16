Семшов оценил поведение Кордобы в матче восьмого тура РПЛ

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Российский экс-футболист Игорь Семшов рассказал, что думает насчет поступка нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче восьмого тура РПЛ против «Акрона» – в конце встречи вратарь тольяттинской команды Виталий Гудиев слегка коснулся затылка форварда, а тот после этого взглянул на Гудиева и рухнул на газон. При этом Кордоба схватился за голову, изображая сильную боль.

«Чтобы Кордоба так упал после удара, как это случилось после легкого шлепка Гудиева, Джона должен был переехать поезд. Физически сильный футболист, махина, который здорово играет корпусом, исполняет такое. Да, он один из лучших в РПЛ, возможно, даже лучший, но надо вести себя достойно. Если только целью не было рассмешить людей. Желтую карточку Кордобе, на мой взгляд, стоило показать – не надо футбол превращать в балет», – сказал Семшов «РБ Спорту».



Подопечные Мурада Мусаева идут на первом месте в турнирной таблице, имея 20 очков в активе.