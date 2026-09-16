В Чувашии арестовали казанских курьеров, забиравших деньги у вдовы участника СВО

Накануне в Чувашии суд отправил в СИЗО двух казанцев, которые, по версии правоохранителей, были курьерами мошенников. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике. Двое молодых людей приехали на такси из столицы Татарстана, чтобы забрать у вдовы участника СВО несколько млн рублей. Казанцы были задержаны в момент передачи денег от пострадавшей.

По версии следствия, в конце августа 29-летнюю жительницу поселка Вурнары обманули мошенники. Сначала они сообщили ей о положенных дополнительных выплатах, а затем начали угрожать слитыми персональными данными и несуществующими переводами за рубеж от ее имени. Женщина передала «сотрудникам Центробанка» более 10 млн рублей, позже она догадалась об обмане и обратилась в полицию. Курьеры из Казани должны были забрать у нее оставшиеся 1,5 млн рублей, но их задержали.

Фото: © пресс-служба МВД по Чувашской Республике

Двое безработных жителей Казани, 19-20 лет, были дистанционно наняты кураторами через мессенджер, где искали легкую работу. Молодые люди будут обязаны возместить пострадавшей всю сумму ущерба, вне зависимости от полученного вознаграждения.