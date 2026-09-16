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Происшествия 16 сентября 2026 14:13

Яна Лантратова взяла на контроль помощь обманутой аферистами жительнице РТ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогает жительнице Татарстана, обманутой мошенниками. Об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, на женщину из Казани оформили 60 микрокредитов на общую сумму 2,5 млн. В настоящее время организации, выдавшие займы, пытаются истребовать долги через суд.

«Совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан Сарией Сабурской взяла ситуацию на контроль. Направили запрос в надзорные органы. Будем добиваться защиты прав потерпевшей», — рассказала Лантратова.

#мошенники #микрозаймы #Уполномоченный по правам человека
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