Яна Лантратова взяла на контроль помощь обманутой аферистами жительнице РТ

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогает жительнице Татарстана, обманутой мошенниками. Об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, на женщину из Казани оформили 60 микрокредитов на общую сумму 2,5 млн. В настоящее время организации, выдавшие займы, пытаются истребовать долги через суд.

«Совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан Сарией Сабурской взяла ситуацию на контроль. Направили запрос в надзорные органы. Будем добиваться защиты прав потерпевшей», — рассказала Лантратова.