«Чтобы в семьях росли счастливые дети»: Ахметов вручил маткапитал в Челнах

В Набережных Челнах вручили сертификаты на материнский капитал. В торжественной церемонии во Дворце торжеств приняли участие исполняющий обязанности председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и мэр автограда Наиль Магдеев. Обладателями документа стали 27 семей, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Приветствуя участников мероприятия, Марат Ахметов отметил, что Набережные Челны – один из ярких примеров единения руководства города и жителей ради общей задачи процветания и благополучия людей. Исполняющий обязанности главы парламента пожелал семьям пополнения.

«Дети – наше будущее. Я хочу пожелать, чтобы в каждой семье росли счастливые дети и радовали родителей своими достижениями. Желаю, чтобы ваши семьи пополнялись малышами», – отметил Марат Ахметов.

По словам Наиля Магдеева, 2026 год особенный для жителей Набережных Челнов и всей республики, поскольку это год 400-летия со дня основания города и 50-летия выпуска первого грузовика «КАМАЗ».

«У нашего города уникальная история. Вряд ли на планете есть другой пример, когда за короткий срок посреди чистого поля вырос полумиллионный город и был запущен крупнейший в мире завод по производству грузовиков. То, что сделано здесь, – бесценно. Мы живём в прекрасном городе-труженике. И этот статус мы подтверждаем каждый день своим трудом», – обратился к челнинским семьям Наиль Магдеев.

С начала реализации программы в Набережных Челнах выдано более 68,2 тыс. сертификатов, причем 93% семей (63 470 владельцев сертификатов) уже полностью или частично распорядились этими средствами. В первом полугодии 2026 года за распоряжением средствами материнского капитала по городу обратилось 2923 семьи.

Самым популярным направлением использования средств материнского капитала остается улучшение жилищных условий: по нему распорядились 86% получателей сертификата на общую сумму более 27,7 млрд рублей.

Сертификат на материнский капитал выдается в связи с рождением второго, третьего и последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки. С 1 января 2020 года сертификат также выдается в связи с рождением первого ребенка. Размер материнского капитала в 2026 году составляет 728 921,90 рубля при рождении первого ребенка и 963 243,17 рубля при рождении второго, третьего и последующих детей.

Сегодня материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком трех лет.