Ульяновского юриста подозревают в обмане татарстанских банков на миллионы

Жителя Ульяновска подозревают в организации мошеннической схемы, причинившей ущерб банкам Татарстана и Ульяновской области. Об этом сообщает областное управление МВД.

По версии правоохранителей, мужчина, будучи специалистом по оказанию юридических услуг, вовлек в преступную схему пятерых человек. Они оформляли кредиты в банках, после чего обращались в полицию, заявляя, что находились под влиянием телефонных мошенников. После этого, чтобы не выплачивать долги, «жертвы» инициировали в арбитражном суде процедуру собственного банкротства. Похищенные деньги делились между соучастниками.

Установлено девять эпизодов преступной деятельности, совершенных в Татарстане и в Ульяновской области с января прошлого года. Общий ущерб банкам составил порядка 20 млн рублей.

Предполагаемых преступников задержали в двух регионах страны. У них изъяли банковские карты и сим-карты, документацию, свыше 2,5 млн рублей и 20 тыс. долларов США. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Организатор заключен под стражу, трое соучастников – под домашний арест. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде, последнему фигуранту запретили определенные действия. Расследование продолжается.