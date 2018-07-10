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Татар-информ

10 июля 2018, 23:58

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Франция стала первым финалистом ЧМ-2018

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Матч Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, обыгравшая сегодня в Санкт-Петербурге в полуфинале сборную Бельгии со счетом 1:0. За свои команды в вип-ложе питерского стадиона болели Президент Франции и король Бельгии.

Оба полуфиналиста прекрасно знают друг друга, играя за одни и те же клубы. Кроме того, команды показались в Казани, где бельгийцы обыграли в четвертьфинале бразильцев (2:1), а французы — австралийцев в группе (2:1) и аргентинцев в 1/8 финала (4:3).

Любопытно, что лишь один игрок сборной Бельгии — защитник Леандер Дендонкер из «Андерлехта» — представляет чемпионат Бельгии, тогда как у французов сразу девять человек играют на родине. Это показатель силы национальных первенств.

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа, форвард Эден Азар и французский полузащитник Нголо Канте вместе играют за лондонский «Челси». Голкипер французов Уго Ллорис выступает за лондонский же «Тоттенхем Хотспур» вместе с бельгийскими защитниками Тоби Алдервейрелдом и Яном Вертонгеном, полузащитником бельгийцев Муссой Дембеле. В Париже за ПСЖ играют форвард французов Килиан Мбаппе и бельгийский защитник Тома Менье. В тренерском штабе сборной Бельгии трудится великолепный в недавнем прошлом французский нападающий Тьери Анри, лучший бомбардир в истории сборной Франции. Наконец, большая часть бельгийцев говорит по-французски, меньшая — на фламандском.

Обе команды на стадионе в Санкт-Петербурге вживую поддерживали первые лица двух стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон, король Бельгии Филипп с королевой-матерью и министр иностранных дел Дидье Рейндерс, рядом, разумеется, президент ФИФА Джанни Инфантино. Были на игре и другие заметные персоны. Например, английский рок-музыкант, вокалист легендарной группы группы The Rolling Stones Мик Джаггер, которого телекамера разглядела в вип-ложе стадиона в Санкт-Петербурге. Видимо, великий рокер приехал сразу на два полуфинала, завтра в Москве с хорватами будут играть англичане.

Но сегодня все одноклубники были оппонентами. Памятуя о том, как мощно бельгийцы начали четвертьфинал с бразильцами, забив в первые полчаса два безответных мяча, французы сразу попытались крепко захватить инициативу в свои руки. Не удалось, бельгийцы легко перехватили инициативу, быстро организовав ответную атаку.

Так и пошла веселая игра на встречных курсах, ни одна из команд не собиралась уходить в глухую оборону, резонно полагая, что лучшая защита — это нападение. Но первыми опасный момент создали все же бельгийцы, на 15-й минуте едва не попал в ворота с острого угла их капитан Эден Азар. Через три минут столь же опасно пробил полузащитник французов Блез Матюиди. Равная игра. И все же бельгийцы были чуть активнее. Только кошачий прыжок Ллориса в угол спас французов от верного гола после опаснейшего удара Алдервейрелда на 22-й минуте. К тому моменту бельгийцы успели подать четыре угловых, французы ни одного. Тоже характерный показатель.

На 40-й минуте уже Куртуа спас бельгийцев от гола после неприятного удара защитника французов Бенжамена Павара. К концу первой половины встречи французы стали атаковать чаще и опаснее. Хотя свисток на перерыв застал в атаке уже бельгийцев. Словом, счет 0:0 по итогам первого тайма был и справедлив, и логичен.

После перерыва первыми пошли вперед французы, и, как результат, первый гол, забитый французами. После подачи углового выше всех выпрыгнул защитник французов Самюэль Умтити, 1:0. Король Бельгии и Президент Франции без особых эмоций обмениваются скупым мужским рукопожатием, но супруга французского президента прыгает от радости в вип-ложе. Случайным этот гол назвать было нельзя, он вытекал из логики игры. Через пять минут едва не удвоил счет самый опасный форвард сборной Франции Мбаппе, на его счету три гола на этом мундиале.

Мог отквитать пропущенный мяч бельгийский полузащитник Маруан Феллаини, но после его опаснейшего удара головой на 65-й минуте мяч пролетел рядом со штангой французских ворот. Опекал его, между прочим, одноклубник по английскому «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба. Бельгийцы прикладывают максимум усилий, чтобы отыграться. Французы перешли на контратаки, они ведут в счете. И как ни пытались бельгийцы спасти матч, им это не удалось. Более того, уже в добавленное к основному время нападающий сборной Франции Антуан Гризман вполне мог забить второй мяч, но Куртуа выручил бельгийцев. Франция по праву вышла в финал через 20 лет после своего домашнего триумфа на ЧМ-1998.

Франция – Бельгия — 1:0 (0:0). Гол забил: Умтити (51). Предупреждены: Канте, Мбаппе — Э.Азар, Алдервейрелд, Вертонген.

14 июля в Санкт-Петербурге же в матче за третье место бельгийцы сыграют с проигравшим во втором полуфинале, завтра в Москве играют Англия – Хорватия. 15 июля в финале в столичных Лужниках Франция встретится с победителем второго полуфинала.

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