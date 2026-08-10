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Экономика 10 августа 2026 17:08

Татарстан выделил 100 млн рублей на аэрокосмические исследования

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В 2026 году из бюджета Татарстана выделено 100 млн рублей на грант для поддержки программы развития образовательной организации высшего образования в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Об этом сообщает министерство финансов РТ.

Средства направят на проведение исследований в области аэрокосмических, транспортных, фотонных и квантовых систем. Ожидается, что работы будут связаны с формированием новых отечественных технологических разработок. Кроме того, грант позволит реализовать образовательные программы по соответствующим направлениям.

Финансирование предусмотрено в рамках поддержки вузов, участвующих в программе «Приоритет-2030».

Ранее сообщалось, что в Татарстане 1 млрд рублей направят на развитие технологий ИИ в 2026 году.

#Минфин РТ #доходы и расходы бюджета #финансирование проектов
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