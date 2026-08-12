В Татарстане число пользователей электронных трудовых книжек выросло на 15%

Число жителей Татарстана, использующих электронные трудовые книжки (ЭТК), за последний год увеличилось на 15% и превысило 400 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике.

«Электронная трудовая книжка – это шаг в будущее. Она удобна и для работника, и для работодателя. Мы видим, что жители республики активно выбирают этот формат и с каждым годом число пользователей растет», – отметил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) является цифровым аналогом бумажного документа. В ней хранятся сведения о трудовой деятельности – периодах работы, переводах, увольнениях и других кадровых событиях. Данные находятся в информационной системе СФР.

Электронные трудовые книжки в России ведутся с 2020 года. После перехода на цифровой формат бумажная книжка выдается работнику на руки, а последующие сведения о трудовой деятельности вносятся только в электронном виде.

Чтобы перейти на электронный формат, работнику необходимо подать письменное заявление работодателю. После этого сведения о трудовой деятельности переводятся в цифровой формат.

Для граждан, которые впервые устроились на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки не оформляются. Сведения об их трудовой деятельности изначально ведутся в электронном виде. Это касается в том числе подростков, которые устраиваются на временную работу во время каникул.

Проверить информацию из электронной трудовой книжки можно в любое время через федеральный портал госуслуг.