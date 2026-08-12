FT: Вэнс лично обсуждал с Зеленским прекращение ударов по танкерам в Черном море

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: www.whitehouse.gov

Украина перестала атаковать нефтяные танкеры, использующие порт Новороссийска, после разговора вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Руководство США было встревожено ущербом для американских компаний от ударов Украины по танкерам в акватории Черного моря и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – ключевого нефтеэкспортного маршрута Казахстана. Корпорации Chevron и ExxonMobil являются владельцами 15% и 7,5% КТК. Кроме того, им принадлежат 50% и 25% крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения – Тенгизского.

Газета The Wall Street Journal 25 июля рассказала, что генеральный директор Chevron Майк Вирт, его заместители и другие представители отрасли попросили сотрудников администрации Президента США Дональда Трампа защитить интересы компании. По информации издания, Штаты предупредили Украину о недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в Черном море. Однако в ночь на 30 июля украинские беспилотники вновь атаковали два танкера у терминала КТК (один из них производил погрузку нефти).

По данным FT, телефонный разговор Вэнса и Зеленского состоялся вскоре после этого, 31 июля. Политики договорились, что Украина перестанет наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и по не принадлежащим России судам в Черном море – в том случае, если эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

Газета констатирует, что с тех пор украинская сторона не пыталась атаковать суда неподалеку от Новороссийска. «Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», – заверил не названный по имени высокопоставленный украинский чиновник и уточнил, что нужные «механизмы» были созданы по просьбе США.

Анонимный американский чиновник подтвердил, что Вашингтон проинформировал Киев о необходимости прекратить удары по не связанным с Россией судам в Черном море и по инфраструктуре КТК. «Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, который служит альтернативой российским энергопоставкам», – пояснил он.

Вместе с тем некий источник, осведомленный о позиции руководства Украины, добавил, что оно согласилось исполнить требование американцев, надеясь получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, а также закупить несколько сотен таких ракет до зимы.

Об обещании Украины перестать атаковать КТК и не имеющие отношения к РФ суда еще 8 августа узнало агентство Bloomberg. По информации агентства, украинцы создали контактные пункты, через которые судовладельцы могут передавать информацию и безопасно проходить через Черное море.

Недавно Турция направила России и Украине предложение о введении моратория на удары по судам в акватории Черного моря.