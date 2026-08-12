В Казанском Кремле откроется выставка советского живописца Гелия Коржева

В Выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля 20 августа откроется выставка РОСИЗО «Гелий Коржев. Свет и тень».

Персональная выставка художника, проходящая в разных городах России, включает более 100 произведений, многие из которых экспонируются впервые.

«Творчество последнего русского реалиста XX века прошло все изломы русской истории и культуры и останется актуальным во все времена. Уверен, выставка „Свет и тень“ поспособствует более глубокому прочтению творческой мысли художника», – считает генеральный директор РОСИЗО Георгий Москвичев.

Проект предлагает зрителям уникальный формат – рассказ от имени самого художника. На выставке впервые будут представлены дневниковые записи и воспоминания Гелия Коржева, посвященные истории создания произведений, а также его размышления об искусстве.

Экспозиция раскрывает основные этапы творчества мастера – от ранних произведений и первых самостоятельных шагов в творчестве до поздних философских циклов.

«Мы рады представить этот проект нашим посетителям и надеемся, что знакомство с наследием Гелия Коржева станет для каждого не только эстетическим, но и глубоким личным опытом», – подчеркнул директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

На выставке будут показаны полотна из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного Русского музея, Союза художников России, Калужского музея изобразительных искусств, Самарского областного художественного музея, Фонда культурного и исторического наследия Гелия Коржева.

Непосредственное участие в подготовке проекта приняла семья художника. Наследники Коржева, дочь Анастасия Коржева-Чувелева и внук Иван Коржев-Чувелев, также посетят открытие выставки в Казани.