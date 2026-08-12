В Татарстане назначили первые 25 тыс. ежегодных выплат семьям с детьми

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Свыше 25 тыс. ежегодных семейных выплат назначили в Татарстане с начала приема заявлений 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по республике.

«Новая выплата – это реальная поддержка семей, в которых воспитываются двое и более детей. Мы видим, что родители активно интересуются новой мерой: с 1 июня назначено более 25 тыс. выплат», – сказал управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

Новая мера поддержки предоставляется один раз в год работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. На выплату могут претендовать семьи, в которых дети не достигли 18 лет, а при очном обучении – 23 лет.

Для получения выплаты среднедушевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе на предыдущий год. В Татарстане в 2026 году этот показатель составляет 22 609,50 рубля.

Выплату может оформить родитель, с доходов которого в предыдущем году был уплачен НДФЛ. При этом родители не обязаны состоять в официальном браке или проживать вместе с детьми. Каждый из них может самостоятельно обратиться за выплатой при соблюдении установленных условий.

При рассмотрении заявления специалисты СФР оценивают доходы и имущественное положение семьи. Учитываются зарплата, пенсии, пособия, алименты, стипендии и другие поступления за год, предшествующий году обращения. Также применяется имущественный критерий – количество недвижимости и транспорта в собственности семьи не должно превышать установленные нормы.

Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченной с доходов, и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

На выплату не могут претендовать самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах, если у них нет доходов, облагаемых НДФЛ. Мера поддержки не предоставляется родителям, имеющим задолженность по алиментам, и гражданам, лишенным родительских прав.

Заявления принимают с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Татарстану.