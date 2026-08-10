Ветеринар назвал шоколад самым опасным продуктом для домашних животных

Шоколад представляет серьезную угрозу для домашних питомцев. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«Шоколад – лидер по опасности продуктов, которые категорически нельзя давать питомцам. В нем содержится теобромин – алкалоид, которого особенно много в темном шоколаде. У людей он вызывает эйфорию, поднятие настроения, улучшение тонуса, а у животных – очень серьезное и опасное отравление. Для маленькой собачки бывает достаточно одной дольки, чтобы произошло поражение нервной системы, судороги, остановка дыхания и смерть», – предупредил Шеляков.

Если питомец съел шоколад на глазах у хозяина, Шеляков советует немедленно обратиться в клинику. При отсутствии такой возможности нужно вызвать рвоту. Когда теобромин уже попал в кишечник, необходимы сорбенты. При появлении судорог и угнетении дыхания помочь животному может только ветеринарный специалист.

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