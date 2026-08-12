Спрос татарстанцев на зарубежные путешествия за год вырос на 57%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спрос на зарубежные поездки среди туристов из Татарстана этим летом вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На иностранные направления приходится 17% всех бронирований жителей республики. Такие данные приводятся в исследовании сервиса онлайн-бронирования «Островок», которое имеется в распоряжении «Татар-информа».

В числе наиболее востребованных зарубежных направлений оказались Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Наиболее заметно за год выросло число бронирований в Турции – в два раза. Спрос на поездки в Абхазию увеличился на 51%, в Грузию – на 40%, в Белоруссию – на 39%.

При этом основная часть бронирований туристов из Татарстана по-прежнему приходится на поездки по России.

За границу жители республики чаще отправляются парами без детей – на них приходится 40% бронирований. Доля семейных путешественников составляет 30%, туристов, путешествующих в одиночку, – 16%, компаний от трех взрослых – 14%.

Самым распространенным вариантом размещения за рубежом стали отели без звезд – их выбрали в 23% случаев. На трехзвездочные гостиницы приходится 22% бронирований, четырехзвездочные – 16%, апартаменты – 15%. Пятизвездочные отели выбрали 6% путешественников.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах в августе составила 8,5 тыс. рублей и не изменилась по сравнению с прошлым годом. При этом средняя продолжительность поездки увеличилась на одну ночь – до пяти ночей.

«Несмотря на то, что внутренний туризм по-прежнему занимает основную долю бронирований, интерес к зарубежным путешествиям продолжает расти. Этому способствует сразу несколько факторов: укрепление рубля, благодаря чему путешествия стали выгоднее, а также частичная переориентация туристов с российских курортов, добраться до которых в этом году стало труднее», – сообщила управляющий директор сервиса Ирина Козлова.

По словам эксперта, наиболее быстро растет интерес к странам, куда можно добраться без пересадок и для поездки в которые не требуется оформление визы.