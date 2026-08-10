news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 10 августа 2026 15:22

В Актаныше открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации

Читайте нас в
Телеграм
В Актаныше открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции Рушане Тазетдинове, погибшем при выполнении боевых задач. В церемонии приняли участие глава Актанышского района Ленар Зарипов, ветераны боевых действий, родные, близкие и боевые товарищи военнослужащего.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Рушан Рашидович Тазетдинов родился 29 апреля 1975 года в Актаныше. 21 февраля 2024 года он заключил контракт и отправился на военную службу. 9 марта того же года военнослужащий получил смертельное ранение в ходе ожесточенных боев.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, Рушан Тазетдинов посмертно награжден орденом Мужества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Обращаясь к родным погибшего, Ленар Зарипов выразил слова искреннего соболезнования и благодарности. Особые слова глава района адресовал матерям, воспитавшим сыновей, готовых встать на защиту Родины.

«Мы преклоняем головы перед подвигом Рушана Рашидовича. Его имя навсегда останется в истории нашего района, а его мужество станет примером для подрастающего поколения», – подчеркнул Ленар Зарипов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

10 августа 2026
Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

10 августа 2026
Новости партнеров