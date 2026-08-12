Татарстан готов делиться опытом по созданию Электронной доски почета

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Электронная доска почета Татарстана вызывает интерес и в других регионах России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра цифровизации РТ Булат Габдрахманов.

«Такого проекта не было ни в одной регионе России. Пока конкретные предложения не поступали, но мы видим интерес. Уже почти 2 млн просмотров на платформе – и большая часть из других регионов. Бренд становится известным», – поделился результатами спикер.

Габдрахманов заверил, что Татарстан готов поделиться программными решениями в случае, если другие регионы захотят перенять опыт. «Проблем не вижу», – подчеркнул замминистра.

На прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.