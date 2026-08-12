Электронную доску почета Татарстана за 12 дней посмотрели более 1,8 млн раз

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 12 дней работы Электронной доски почета Татарстана ее просмотрели более 1,8 млн раз, уникальных посетителей – свыше 100 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

«Это достаточно большие числа. Мы видим, что интерес к платформе со стороны работников разных отраслей очень высок, чему мы, безусловно, рады», – заявил он.

Фото: © Султан Исхаков

Сейчас на доске размещены имена 15 298 тружеников из более чем 4,8 тыс. предприятий и организаций разных отраслей, добавила министр труда Татарстана Эльмира Зарипова.

«Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из внутренних помещений предприятий на стендах в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглогосуточным доступом», – подчеркнула Зарипова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.