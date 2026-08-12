Путин: Россия будет зеркально отвечать на захваты торговых судов

Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, который сегодня принимает участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске, сообщает РИА Новости.

Москва будет делать это в любых акваториях, заверил при этом российский лидер.

У Тихоокеанского флота ВМФ РФ есть силы для осмотра и задержания судов недружественных стран, заявил в свою очередь командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина в ходе доклада Верховному главнокомандующему на борту своего флагмана – гвардейского ракетного крейсера «Варяг».