Врачи РКБ за одну операцию устранили у пациентки сразу несколько патологий

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана провели пациентке комплексную операцию – за один раз они удалили сразу несколько патологий. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Как рассказали в РКБ, в прошлом году жительнице Казани удалили кисту поджелудочной железы в РКОД Татарстана. Спустя время появилась послеоперационная грыжа, которую она планировала планово убрать.

В марте женщина поступила в РКБ с острой болью в животе, потерей аппетита и высокий температурой. В хирургическом отделении №2 диагностировали хронический аппендицит – после прошлой операции червеобразный отросток сместился и воспалился.

Во время обследований хирурги обнаружили полип желчного пузыря, кисты яичников и печени. Тогда заведующий отделением Ленар Зиганшин совместно с лечащем врачом хирургом Искандером Мардановым предложил пациентке в плановом порядке решить все проблемы разом.

Медики убрали аппендикс, кисту яичника, желчный пузырь, прижгли кисту печени и ушили грыжу. Операция продлилась полтора часа и прошла успешно.