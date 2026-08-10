Депутат Чаплин объяснил, влияет ли уровень дохода на льготы на ЖКУ

В 2026 году система жилищно-коммунальной поддержки в России строится на двух механизмах: льготах и субсидиях. Разницу между ними важно знать, чтобы правильно оформлять положенные меры. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Льготы – это скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется независимо от уровня дохода. По федеральному законодательству на 50-процентную скидку имеют право инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России и СССР, а также члены семей погибших военнослужащих», – отметил депутат.

Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы получают 100-процентную компенсацию, продолжил Чаплин. Для многодетных семей федеральный стандарт – скидка не менее 30%, но регионы могут ее повышать. Участники СВО и их семьи также имеют право на компенсацию расходов. Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию взносов на капремонт (50% с 70 до 79 лет, 100% – с 80 лет).

«Важное нововведение 2026 года – изменение величины прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, применяется понижающий коэффициент, делающий субсидию доступной для большего числа граждан. Обязательное условие – отсутствие подтвержденной судебным решением задолженности по ЖКУ за последние три года», – рассказал парламентарий.

Подать заявление на субсидию можно через портал «Госуслуги», МФЦ или в органах соцзащиты.