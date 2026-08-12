news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 12 августа 2026 11:27

Двое подростков из РТ пострадали, влетев на мотоцикле в ограждение тротуара

Читайте нас в
Телеграм

Двое подростков из РТ получили травмы, когда врезались в ограждение тротуара, катаясь на мотоцикле.

Как сообщает прокуратура РТ, 15-летний подросток вместе со сверстником катались на мотоцикле XAMMER в селе Большой Кукмор. В какой-то момент малолетний водитель не справился с управлением и въехал в ограждение тротуара. Оба подростка получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

«Питбайки, мотоциклы, квадроциклы – не детские игрушки», – напоминают в прокуратуре родителям.

#прокуратура рт #дтп с детьми #кукморский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Бизнес получил 108 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП в I полугодии

11 августа 2026
В Нижнекамск прибыла рабочая группа из Узбекистана

В Нижнекамск прибыла рабочая группа из Узбекистана

11 августа 2026
Новости партнеров