Двое подростков из РТ пострадали, влетев на мотоцикле в ограждение тротуара

Двое подростков из РТ получили травмы, когда врезались в ограждение тротуара, катаясь на мотоцикле.

Как сообщает прокуратура РТ, 15-летний подросток вместе со сверстником катались на мотоцикле XAMMER в селе Большой Кукмор. В какой-то момент малолетний водитель не справился с управлением и въехал в ограждение тротуара. Оба подростка получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

«Питбайки, мотоциклы, квадроциклы – не детские игрушки», – напоминают в прокуратуре родителям.