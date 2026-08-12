Мама Овечкина рассказала о чем жалеет в карьере сына

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Мама российского хоккеиста, нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна, высказала свое мнение об отстранении сборной России по хоккею от международных соревнований.

«Это очень грустно и ужасно, что Саша не может играть за сборную России. Выступать за свою родную страну — это большая честь и большой праздник для каждого спортсмена. К сожалению, сейчас эта радость для нас недоступна, но, увы, так сложилось. Мы ничего не можем с этим сделать», — сказала Овечкина в интервью РИА Новости.

Подчеркнем, что ранее IIHF продлила отстранение сборной России на сезон-2026/27. Федерация хоккея России (ФХР) планирует обратиться в CAS, чтобы обжаловать данное решение

Александру Овечкину – 40 лет.