Налоговики объяснили, почему нужно просить чек при каждой покупке

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Многие покупатели по-прежнему не знают, как настоять на получении чека, когда продавец отказывается его выдавать или предлагает перевести деньги на телефон. В рубрике «Вопрос эксперту» сотрудники Управления ФНС по Татарстану объяснили, как действовать в подобных ситуациях.

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) регламентирует Федеральный закон от 22 мая 2003 года №54-ФЗ. В соответствии с его положениями, каждый продавец при совершении расчета обязан сформировать и выдать покупателю кассовый чек. Покупатель получает его на бумажном носителе либо, при предварительном волеизъявлении, в электронном виде на абонентский номер или адрес электронной почты.



При этом важно различать кассовый чек ККТ и квитанцию, выдаваемую платежным терминалом банковского эквайринга. Последняя подтверждает лишь факт списания средств со счета и не является фискальным документом, заменяющим предусмотренный 54-ФЗ чек.

Для получения электронного варианта чека покупатель может воспользоваться сервисом Федеральной налоговой службы России «Мои чеки онлайн», если он согласен на такую форму и до расчета сообщил продавцу контактные данные (номер телефона или e-mail). Документ должен быть направлен в момент совершения платежа.

Для повышения правовой грамотности граждан ФНА разработала мобильное приложение «Проверка чека», позволяющее проверить кассовый чек на соответствие законодательству о ККТ, отсканировав QR-код или введя реквизиты вручную. Сервис предоставляет полную информацию о покупке, дает возможность удостовериться в добросовестности продавца, сохранить чек в электронном архиве и, при необходимости, направить обращение в налоговый орган.

УФНС России по Республике Татарстан рекомендует гражданам избегать расчетов без использования контрольно-кассовой техники, в том числе переводов на банковские карты или счета третьих лиц. Подобные схемы лишают покупателя законных гарантий и создают условия для поддержки нелегальной предпринимательской деятельности, заявили в налоговой службе.