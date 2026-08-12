Банки перестали снижать ставки по вкладам — ЦБ РФ

В июне российские банки впервые за несколько месяцев перестали снижать доходность вкладов. Как следует из обзора Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП», ставка по краткосрочным депозитам населения даже немного выросла — на 0,2 процентного пункта, до 13,2% годовых. Доходность долгосрочных вкладов практически не изменилась и составила 10,9%.

Пауза в снижении ставок связана сразу с двумя факторами. Во-первых, банки скорректировали ожидания относительно дальнейших решений Банка России по ключевой ставке. Во-вторых, выросли доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), которые являются одним из ориентиров для финансового рынка. В результате кредитные организации перестали удешевлять привлечение средств населения.

При этом интерес россиян к банковским сбережениям сохраняется. После майского сокращения объем рублевых средств населения в банках в июне вновь вырос — на 0,6%. Основной приток пришелся на текущие счета и краткосрочные вклады. В то же время средства на долгосрочных депозитах продолжили сокращаться.

Вместе с тем в годовом выражении темпы роста сбережений постепенно замедляются. По данным ЦБ, годовой прирост рублевых средств граждан в банках в июне составил 10,9% против 11,7% месяцем ранее.