В театре Камала проходят съемки нового проекта Андрея Лысякова

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В театре Камала проходят съемки нового проекта режиссера Андрея Лысякова и народного артиста РТ Фаниса Зиганшина «Алтын битләр» («Золотые страницы»), посвященного быту древних городов Волжской Булгарии.

«Мы хотим показать жизнь Сувара, Биляра, Болгара и Казани в том виде, в котором они существовали в XII веке, в период их максимального экономического расцвета, но до нашествия Золотой Орды», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Лысяков.

Авторы мини-сериала ставят перед собой задачу не столько показать сложные драматические перипетии, сколько создать для зрителя аутентичную атмосферу XII века.

«Мы хотели вообразить, какой была жизнь людей разного достатка и разных сословий того времени. Центром нашего повествования является гончар Мустафа, который делает исключительную для своего времени посуду. Он делает шедевры, которые не может продать», – поделился деталями сюжета Лысяков.

«Золотые страницы» – это духовный наследник мини-сериала «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы»), снятый по тем же технологиям. Съемки проходят в Универсальном зале театра Камала на фоне хромакеев. По словам Лысякова, была проделана большая работа над ошибками, увеличено число съемочных смен, большее внимание уделено деталям и постановке массовых сцен с участием живых актеров.

«По технологии – мы сделали выводы», – прокомментировал изменения режиссер.

Задача проекта – поселить в театре Камала данную технологию, чтобы «в будущем делать здесь фильмы всё более и более высокого качества», – подытожил Андрей Лысяков.