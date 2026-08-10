«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

После атаки БПЛА в Нижнекамске устраняют последствия и организуют помощь пострадавшим. Власти утвердили выплаты семьям погибших и раненым, начали оценку ущерба и восстановление домов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причастные к атаке «понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие».





В Нижнекамск оценить последствия атаки БПЛА прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Всего погибло 13 человек, в том числе ребенок

В Нижнекамске основные последствия атаки пришлись на две локации – промышленную зону и жилую часть города. В промзоне под удар попал хостел, в жилой части наиболее серьезные повреждения получил дом на Школьном бульваре. Оценить последствия атаки в Нижнекамск прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Татар-информ» подробно рассказывал о массированной атаке БПЛА на Нижнекамск и первых ее последствиях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Всего погибло 13 человек, в том числе ребенок. Пятилетняя девочка в момент удара спала на балконе квартиры. Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили дом, об этом агентству ТАСС рассказала местная жительница.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе в квартире дома на Школьном бульваре», – рассказала собеседница агентства.

За медицинской помощью обратились 78 человек, более 25 были госпитализированы.

Минниханов посетил промышленную зону и осмотрел поврежденные объекты Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов побывал на месте трагедии

Минниханов посетил промышленную зону и осмотрел поврежденные объекты, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. В расположенном здесь хостеле погибли девять человек. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

Также он осмотрел жилой дом, поврежденный в результате падения БПЛА поблизости. Именно здесь погибла пятилетняя девочка.

Жителей дома временно разместили в пункте временного размещения. Минниханов пообщался с ними и поручил местным властям как можно быстрее застеклить выбитые окна, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры.

Затем Раис посетил пункт временного размещения, где ознакомился с условиями проживания и организацией питания. Жители попросили как можно скорее предоставить им доступ в дома. Им сообщили, что следственные действия планируют завершить к вечеру, после чего начнут первоочередные работы по устранению последствий атаки.

Также Раис Татарстана навестил пострадавших в Нижнекамской ЦРБ Фото: пресс-служба Раиса РТ

За помощью обратились 78 человек, из них 25 госпитализированы

Также руководитель республики посетил Центральную районную больницу и навестил пострадавших. Министерством здравоохранения организованы дополнительные медицинские бригады. Оказывается вся необходимая помощь. Минниханов поговорил с пострадавшими, пожелал скорейшего выздоровления. Врачи доложили о ситуации по каждому пострадавшему.

На данный момент всего за помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25, двое из которых в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов.

Также Минниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА в Нижнекамске. Он отметил работу администрации Нижнекамска, что все оперативные вопросы, в том числе временного пребывания граждан, были решены.

«Была атака на мирных жителей»

Раис РТ прокомментировал последствия атаки.

«Посетил Нижнекамск. Осмотрели хостел, в котором погибли люди. Обычные рабочие, завтракали перед началом рабочего дня. Вражеский беспилотник в одно мгновение унес жизни 9 человек.

Также посетители дом, который пострадал от удара БПЛА. Там от осколков погибла 5-летняя девочка, она спала. В ближайшее время устранят все последствия атаки, чтобы люди могли вернуться в квартиры», – написал Минниханов в «МАКСе».

Также он сообщил журналистам, что во время атаки погибли гражданские лица, которые не находились рядом с промышленными объектами.

«Конечно, очень большое возмущение, что кроме наших промышленных объектов была атака на мирных жителей, на гражданские объекты», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Жилой дом мог бы пострадать еще больше, если бы не дерево, которое смягчило этот удар. Хостел, где живут работяги, – это совершенно не промышленная зона. В жилом доме ребенок спал, и пятилетний ребенок погиб», – перечислил он пораженные объекты.

«У нас сегодня 78 пострадавших, из них 13 погибших. Погибли люди, которые не на производстве, нигде, если противник хочет сказать, что он наносит удары по топливно-энергетическому комплексу. Нет, [погибшие] – это гражданские люди, люди, которые находились на объектах, которые не рядом с промышленными объектами», – повторил Раис РТ.

«Всем оказывается помощь»

По словам Раиса РТ, некоторые предприятия столкнулись с определенными проблемами.

«В части промышленных объектов мы считаем, что технологические циклы работы наших предприятий имеют определенные проблемы», – констатировал руководитель республики, не конкретизируя, о каких именно производствах идет речь.

«Но работаем, чтобы объекты были защищены и люди были подготовлены к вот таким нестандартным ситуациям», – подчеркнул он.

Отдельно Рустам Минниханов остановился на вопросе поддержки раненых в результате атаки и жильцов пострадавшего дома.

«Мы полностью всё посмотрели, необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал, значит, они созданы. В школе и питание, и размещение», – отметил он.

«Сегодня мы постараемся, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе. Ну и наши подрядчики, строители, проектировщики будут приступать к ремонту этого дома. Я считаю, что все эти вопросы [будут решены]», – добавил Раис РТ.

«Ну и самое главное – те 25 человек, они находятся в больницах. Двое тяжелых – в Челнах, а остальные здесь. Всем оказывается помощь», – проинформировал он.

В расположенном в промышленной зоне хостеле погибли девять человек, среди них граждане Узбекистана и Таджикистана Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди погибших – граждане Узбекистана и Таджикистана

Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Рустам Минниханов направил соболезнования президентам стран – Шавкату Мирзиёеву и Эмомали Рахмону.

Он передал слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, а также народам двух республик. Минниханов заверил, что семьям погибших и пострадавшим при взаимодействии с дипломатическими представительствами будет оказана вся необходимая помощь.

«Татар-информу» подтвердили в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Казани, что погибли семь граждан страны. На место происшествия выехал Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов. Он занимается решением вопросов, связанных с репатриацией тел погибших на родину.

Семьи погибших и пострадавшие получат единовременные выплаты Фото: официальный канал Нижнекамска в Максе

Семьи погибших получат по 2 млн рублей

По решению Рустама Минниханова семьи погибших и пострадавшие получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление в течение дня принял Кабмин Татарстана.

Семьи погибших получат по 2 млн рублей на каждого погибшего – сумма будет распределена в равных долях между членами семьи. Пострадавшим при тяжелом или среднем вреде здоровью выплатят по 600 тыс. рублей, при легком вреде – по 300 тыс. рублей.

Также предусмотрены выплаты за утраченное имущество первой необходимости: 78 375 рублей при частичной утрате и 156 750 рублей – при полной.

Кроме того, властям Нижнекамского района рекомендовано в течение недели разработать порядок оценки ущерба имуществу жителей и организовать выплаты тем, кто лишился имущества первой необходимости в результате атаки.

По информации главы района Радмира Беляева, к помощи подключились и предприятия Нижнекамска. Они окажут материальную поддержку семьям погибших и возьмут на себя организацию похорон. Финансовую помощь получат и пострадавшие сотрудники.

Особая помощь предусмотрена семье, потерявшей ребенка: муниципалитет выплатит ей 1 млн рублей и организует похороны.

Для жителей, которым пришлось покинуть квартиры, в лицее № 3 развернули пункт временного размещения Фото: официальный канал Нижнекамска в Максе

Поврежденные дома восстановят, жителей временно расселят

Городские службы тем временем собирают информацию о поврежденном имуществе жителей. Власти обещают компенсировать ущерб и заменить выбитые окна.

Для жителей, которым пришлось покинуть квартиры, в лицее № 3 развернули пункт временного размещения. За помощью туда обратились около 100 человек.

Тем, чьи квартиры потребуют серьезного ремонта, город предоставит временное жилье на период восстановительных работ.

Для жителей, чье имущество оказалось повреждено, город открыл специальные горячие линии. «В некоторых домах пострадало имущество – повыбивало окна или появились трещины в оконных рамах. Если вы столкнулись с подобными проблемами, не откладывайте обращение за помощью. Специалисты готовы поддержать вас и подсказать, как действовать дальше», – сообщили в исполкоме Нижнекамска.

Воздух после атаки продолжают проверять

После атаки в Нижнекамске также усилили контроль за качеством воздуха. По данным исполкома Нижнекамска, загрязнений не выявлено.

Замеры проводились на автоматизированных постах в самом городе, поселке Строителей и селе Прости, а также со стороны деревни Клятле.

К проверке подключились Территориальный отдел Роспотребнадзора и передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана.

Несмотря на то что превышений не зафиксировано, мониторинг качества воздуха продолжается в усиленном режиме.

В Татарстане объявлен траур, по всей республике приспущены государственные флаги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан объявил траур

Сегодня в Татарстане объявлен траур. По всей республике приспущены государственные флаги.

15 августа Нижнекамск должен был отмечать свое 60-летие, однако после атаки БПЛА празднование отменили.

«Безусловно, мы также отменяем празднование юбилея, которое было запланировано на 15 августа. Проведем позже, но уже в другом формате. Сейчас наша главная задача – быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими, оказать всю необходимую помощь и ликвидировать последствия атаки», – заявил глава Нижнекамска Радмир Беляев.

Отменили и другие мероприятия. Один из самых известных татарстанских артистов Салават Фатхутдинов сообщил о переносе своего концерта в Казани на 24 августа.

Мария Захарова призвала мировое сообщество дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева Фото: сайт МИД России

Реакция МИД России

В ночь с 8 на 9 августа под ударом также оказался жилой сектор Белгорода. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 27 человек пострадали. Сегодня – Нижнекамск. Таким образом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «терпящие поражение на фронте киевские неонацисты решили вновь отыграться на мирном населении».

«С болью в сердце выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», – отметила она.

Захарова напомнила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие, добавила она.

«Ежедневные злодеяния киевского режима продолжаются в отношении мирного населения других регионов России, приводя к жертвам, в том числе среди детей, женщин и пожилых людей. Эти бессмысленные с военной точки зрения удары враг осуществляет сознательно в террористических целях. Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев», – подчеркнула представитель МИД.

Она призвала «здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева».

«Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России», – заявила Захарова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что произошедшее в Нижнекамске воспринимается как общая беда Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан и Чечню связывают многолетние братские отношения»

Соболезнования Татарстану в течение дня приходили из разных регионов страны. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что произошедшее в Нижнекамске воспринимается как общая беда.

«С глубокой болью воспринял трагическое известие из братского Татарстана. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения. Сегодня республика скорбит по тем, чьи жизни были оборваны этой страшной трагедией. В этот тяжелый час выражаю самые искренние соболезнования Главе Республики Татарстан, дорогому брату Рустаму Минниханову, родным и близким погибших, всему братскому татарскому народу. Чеченская Республика всем сердцем разделяет вашу боль и скорбь», – написал Кадыров.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родным погибших.

Соболезнования выразили и главы других регионов. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал произошедшее террористическим актом, заявил о готовности оказать необходимую помощь и добавил: «Мы вместе».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым. «Калужская область скорбит вместе с Татарстаном», – написал он.

Ранее слова поддержки Татарстану также выразили глава Башкортостана Радий Хабиров и глава Чувашии Олег Николаев.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразили соболезнования родным погибших Фото: © сайт Татарстанской Митрополии

В храмах служат панихиды, в мечетях читают дуа

В день траура погибших вспоминают в православных храмах и мечетях Татарстана.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнования родным погибших и призвал духовенство поддержать всех, кого затронула трагедия.

«Духовенство митрополии возносит молитвы о скорейшем исцелении раненых и об укреплении всех пострадавших. Призываю священнослужителей проявить деятельную пастырскую заботу о тех, кто нуждается в словах утешения, молитвенной поддержке и милосердном христианском участии. Всемилостивый Господь да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым, укрепит родных и близких усопших, утешит всех скорбящих», – заявил митрополит Кирилл.

Вечером во всех храмах Татарстанской митрополии пройдут панихиды по погибшим, утром следующего дня – заупокойные Божественные литургии.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Мусульмане республики скорбят вместе с вами, уважаемые нижнекамцы. Мы разделяем ваши чувства от горькой и невосполнимой утраты родных и близких, ставших невинными жертвами этих событий. Просим Всевышнего даровать Свою милость жертвам атаки, их близким – сил и терпения выдержать это горе, а раненым – скорейшего выздоровления», – сказал муфтий.

Во всех мечетях Татарстана на полуденном намазе совершили дуа по погибшим и пострадавшим, имамы и прихожане также прочли аяты из Корана.