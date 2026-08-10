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Общество 10 августа 2026 23:48

ОНФ запустил всероссийский онлайн-опрос о бюрократических барьерах

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ОНФ запустил всероссийский онлайн-опрос о бюрократических барьерах
Изображение предоставлено пресс-службой ОНФ

Общероссийский народный фронт запустил всероссийский онлайн-опрос граждан о бюрократических барьерах, с которыми они сталкиваются при получении государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Организаторы исследования надеются, что оно позволит оценить, с какими административными трудностями россияне сталкиваются в повседневной жизни, выявить наиболее проблемные сферы взаимодействия с государством и подготовить предложения по снижению бюрократической нагрузки на граждан. Итоги соцопроса будут представлены руководству страны в рамках заседания Совета при Президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам.

Исследование проводится на платформе «Народный контроль» во всех субъектах Федерации с 7 по 13 августа 2026 года. Принять участие в исследовании можно по ссылке: nk.onf.ru/surveys/bureaucracy-state. Исследование является анонимным, а полученные данные будут использоваться исключительно в обобщенном виде, заверили в ОНФ.

Начинание призвано охватить наиболее распространенные жизненные ситуации: получение медицинской помощи, социальных выплат, оформление документов, вопросы ЖКХ, недвижимости, налогов и другие сферы. Особое внимание уделяется наиболее сложным случаям: срокам оформления услуг, количеству необходимых документов и обращений, дополнительным расходам, причинам отказа граждан от реализации своих законных прав, а также основным административным барьерам, возникающим при получении госуслуг.

Отдельный блок окажется посвящен цифровизации государственных услуг и эффективности электронных сервисов. Народный фронт рассмотрит, помогают ли цифровые инструменты сократить бюрократическую нагрузку или создают новые сложности, а также соберет предложения граждан по упрощению административных процедур, сокращению количества документов, автоматизации назначения мер поддержки и совершенствованию работы госорганов.

#онф #соцопросы
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