news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 12 августа 2026 13:03

При атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа погиб один гражданин Таджикистана

Читайте нас в
Телеграм

Один гражданин Таджикистана погиб во время беспилотной атаки на Нижнекамск 10 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана Саиджона Шафизоду.

По данным дипломата, во время атаки также пострадали трое человек. Двоих из них уже выписали из больниц. Еще один пострадавший демонстрирует положительную динамику – из отделения реанимации его перевели в обычную палату.

«Состояние пациента в реанимации оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика, он продолжает лечение и идет на поправку», – рассказал Саиджон Шафизода

#Таджикистан #атака БПЛА #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Бизнес получил 108 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП в I полугодии

11 августа 2026
В Нижнекамск прибыла рабочая группа из Узбекистана

В Нижнекамск прибыла рабочая группа из Узбекистана

11 августа 2026
Новости партнеров