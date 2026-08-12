При атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа погиб один гражданин Таджикистана

Один гражданин Таджикистана погиб во время беспилотной атаки на Нижнекамск 10 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана Саиджона Шафизоду.

По данным дипломата, во время атаки также пострадали трое человек. Двоих из них уже выписали из больниц. Еще один пострадавший демонстрирует положительную динамику – из отделения реанимации его перевели в обычную палату.

«Состояние пациента в реанимации оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика, он продолжает лечение и идет на поправку», – рассказал Саиджон Шафизода