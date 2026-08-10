Юнармейцы РТ стали призерами музыкального конкурса на этапе сборов «Гвардеец»

В августе в Пензенской области проходит окружной этап юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Церемония награждения и финал намечены на 20 августа. Пока же команда юнармейцев Татарстана заняла третье место в музыкальном конкурсе, который прошел в рамках программы сборов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Гвардеец» каждый год объединяет юношей из всех регионов Приволжья. Сборы включают не только интенсивную спортивную и строевую подготовку, но и творческие конкурсы, позволяющие раскрыть таланты участников. Музыкальное состязание традиционно является одной из самых ярких и ожидаемых программ сборов.

Участниками творческого соревнования стали коллективы из всех регионов ПФО. Они исполнили патриотические композиции, посвященные любви к Родине, воинской доблести и памяти защитников Отечества.

Ранее стало известно, что команда Татарстана прошла в плей-офф по всем трем командным игровым видам спорта – мини-футболу, баскетболу и волейболу – на сборах ПФО «Гвардеец». Они проходят на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева.

Республика на мероприятии представлена 20 воспитанниками 9–10-х классов из таких образовательных учреждений, как Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, Актанышская кадетская школа-интернат, Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. Кайманова и Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова, а также из ряда других учебных заведений.

Сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года и направлены на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию военной службы и здорового образа жизни. Они проводятся при поддержке полномочного представителя Президента РФ Владимира Путина в ПФО Игоря Комарова, губернатора Олега Мельниченко и Правительства Пензенской области. Инициатива реализуется в рамках задач национального проекта «Молодежь и дети».