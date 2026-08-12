ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата в Краснодаре

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против сотрудника военкомата в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«В Краснодарском крае предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны РФ», – рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, с 2025 года исполнитель через Telegram контактировал с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. Позднее он согласился за деньги взорвать автомобиль сотрудника военкомата, однако был задержан во время попытки забрать из тайника взрывное устройство.

На исполнителя завели уголовные дела о госизмене, участии в деятельности террористической организации и о незаконном приобретении взрывного устройства. В настоящий момент задержанный взят под стражу.