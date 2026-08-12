Стало известно, сколько будет зарабатывать Войнов в «Амуре»

Фото: khl.ru

Сегодня стало известно, что защитник Вячеслав Войнов перешел в «Амур». Позже появилась информация и о зарплате.



Как сообщает «СЭ», она составит 40 миллионов рублей.

Подчеркнем, что прошлый сезон Войнов провел в «Авангарде» – сыграл 54 матча в чемпионате КХЛ и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф он не сделал результативных действий в 11 играх.



Войнов – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, двукратный обладателем Кубка Стэнли. В 497 играх в КХЛ у Войнова 69 заброшенных шайб и 178 результативных передач. В НХЛ он провел 254 встречи и набрал 106 (27+79) очков.