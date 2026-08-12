Айдар Салимгараев: на Электронной доске почета РТ представили 47 журналистов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Электронной доске почета разместили имена 47 журналистов Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Это очень хорошая форма поощрения. У нас из отрасли на сегодня 47 человек представлены на Доске почета. Но работа не закончена, мы будем ее продолжать, вовлекать всё больше и больше людей», – сказал Салимгараев.

Он также рассказал об одном из журналистов, чье имя присутствует на платформе, – это Александр Малов, которому скоро должно исполниться 100 лет. В медиа он проработал большую часть жизни – 70 лет.

На прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.