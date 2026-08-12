В Казани задержали курьера мошенников, укравших деньги у 68-летнего мужчины

Житель Казани подозревается в причастности к мошеннической схеме с кражей денег у 68-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, пенсионеру позвонил неизвестный, после чего сообщил ему о необходимости заменить счетчик воды и выманил код из сообщений. Далее мужчине позвонил другой злоумышленник – он представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил о том, что мошенники якобы получили доступ к банковскому счету пенсионера.

Вскоре позвонил третий участник преступной схемы и предложил проверить денежные сбережения на подлинность. Поддавшись на уговоры, мужчина передал курьеру пакет, в котором находилось 500 тыс. рублей.

После обращения в полицию личность посыльного была установлена и он был задержан – курьером оказался 27-летний казанец. В настоящее время правоохранители ищут других участников мошеннической схемы.